ليبيا تستلم أجهزة متطورة لإزالة الألغام المتفجرة الموجودة في أراضيها

قدّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجموعة من أجهزة ومعدات متطورة و التي تستخدم في التخلص من الذخائر المتفجرة بدعم من حكومة النمسا لمساعدة ليبيا في نزع الألغام والتخلص من مخلفات الحرب.

وبحسب الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تسليم جرى تسليم معدات التخلص من الذخائر المتفجرة إلى 16 ليبياً من العاملين المدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة – أربعة منهم من المهندسين العسكريين الليبيين و12 من هيئة السلامة الوطنية – كانوا قد تلقوا تدريباً على التخلص من الذخائر المتفجرة بتمويل من المملكة المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الإلكتروني إن هذه الخطوة تأتي للحد من تأثير مخلفات الحرب على حياة المدنيين وانطلاق المشاريع التنموية.

وأوضحت البعثة أن وجود مخلفات الحرب المتفجرة يمنع النازحين داخلياً من العودة إلى منازلهم كما يمنع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من مساعدة المحتاجين، مشيرا إلى أنه يعيق التقدم الاجتماعي الاقتصادي.

وفي وقت سابق أشرفت الأمم المتحدة على دورة تدريبية لأفراد هيئة السلامة الوطنية حول التخلص من مخلفات الحرب ونزع الألغام والذخائر.

وكانت نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيرو أعلنت بأن وجود الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة المرتجلة والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار يشكل تهديدا مستمرا للسكان، وللعودة الآمنة للنازحين ويقيد وصول العاملين في المجال الإنساني.

الجدير بالذكر أن حكومة النمسا، تبرعت بمبلغ 500,000 يورو لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، لمساعدة ليبيا في ملف إزالة الألغام ومخلّفات الحروب.

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