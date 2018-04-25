ليبيا تشارك في منتدى اقتصادي بالبوسنة

شارك النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق في فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار “إقليم واحد اقتصاد واحد” بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف الدول.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان مشاركة الوفد الليبي تهدف للاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، منها توظيف موارد مالية وطبيعية للدولة، من أجل خلق فرص العمل للتنمية المستدامة في عديد المجالات، كالطاقة والكهرباء وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والزراعة وتعزيز قدرات الدولة على التصدير، الذي انعكس إيجاباً على تحقيق تنوع اقتصادي وتحسين الدخل.

وشارك في فعاليات المنتدى رئيس المجلس الرئاسي لجمهورية البوسنة والهرسك “باكرعزت بيغوفيتش” ورئيس جمهورية سلوفينيا “بروت باهور”، ورئيس وزراء البوسنة “دينيس زفيزديتش” ونائب رئيس وزراء تركيا “محمد شيشمك” وعدد من الوزراء وممثلي دول الجوار لجمهورية البوسنة والهرسك “البلقان” وأوروبا الشرقية والوطن العربي ورؤساء عدد من المصارف ووكالات الاقتصاد والتمويل المتخصصة.

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