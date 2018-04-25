وزير الداخلية يأمر بالتحقيق في قضية تعذيب شاب داخل قسم النجدة ببنغازي

بنغازي-العنوان

أمر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء إدارة التفتيش والمتابعة في بنغازي بفتح تحقيق عاجل في الشكوى المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض المواطن “عبدالله المسماري” للتعذيب داخل قسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي.

وطلب الوزير من الإدارة بموافاته بنتائج التحقيق خلال يومين.

وأظهرت صور فوتوغرافية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي آثار التعذيب والضرب على جسد “المسماري”.

وكتب أحد أقارب المسماري على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك يقول: ” للأسف تعرض ابن أخي عبدالله المسماري للتعذيب داخل قسم النجدة. المؤسف في الأمر أن المشكلة شخصية وتعرضوا له بالسب والشتم (عيط يا بدوي)”.

وأضاف عبدالسلام المسماري، أن ابن أخيه وصل بالسلامة للمنزل، حيث وجه الشكر لرجال النيابة والقضاء الذين ساءهم الأمر، حسب قوله.

وقال “نعم لدولة القانون ومرة أخرى العصية بنغازي تتنصر بالقانون”.

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