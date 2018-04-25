النمسا ترسل معدات للتخلص من مخلفات الحرب إلى ليبيا

المتوسط :

أرسلت النمسا ، بالتعاون مع الأمم المتحدة معدات متعلقة بالتخلص من مخلفات الحرب إلى ليبيا.

و أوضحت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” ، أن هذه المعدات تأتي لتطوير قدرة هيئة السلامة الوطنية الليبية وإدارة الهندسة العسكرية في التعامل بشكل أكثر أمناً وفعالية مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار التي تركتها الجماعات الإرهابية في مختلف مناطق ليبيا.

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