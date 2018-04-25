افتتاح قسم للنساء والولادة في مستشفى الرجبان القروي

الرجبان 25 أبريل 2018 (وال)- افتتح اليوم الأربعاء قسم للنساء والولادة في مستشفى الرجبان القروي بحضور رئيس ديوان رئاسة الوزراء في الحكومة المؤقتة في المنطقة الغربية، ومدير مستشفى الرجبان القروي، وعدد من المسؤولين في البلدية.

وتجول رئيس الديوان في أقسام المستشفى واطلع على التجهيزات الطبية والمعدات والأجهزة ووحدات الإيواء منها وحدة الحضانات ،ووحدة العناية الفائقة، كما ضم القسم حجرتين للعمليات الكبرى والصغرى، إضافة إلى أجهزة التعقيم، والشفط، ومصرف الدم، ومحطة خاصة بسيارة الإسعاف. ( وال – الرجبان ) ع ط / س ع

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