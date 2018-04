تكريم رؤساء المجالس المحلية وإدارة شؤون المحلات ببلدية بنغازي

خاص المتوسط

قام قطاع الإسكان والمرافق بنغازي والهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة المؤقتة بمقر الهيئة صباح اليوم الاربعاء بتكريم مدير إدارة شؤون المحلات بديوان بلدية بنغازي ورؤساء المجالس المحلية للمناطق المتضررة.

وقال المنسق الإعلامي لبلدية بنغازي، سليم الشحومي في تصريح خاص لـ المتوسط” إن هذا التكريم يأتي في إطار ما بذلوه من مجهودات ومساهمة فاعلة في انجاح ورشة العمل والمعرض المصاحب لها من أجل إعادة إعمار مدينة بنغازي، والتي أقامها قطاع الإسكان ومرافق بنغازي خلال الأسبوع الماضي ومساعداتهم المتواصلة في تسهيل عملية حصر الأضرار بالمناطق المحررة .

