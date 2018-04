أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع مصراتة أمس، ترحيل مئتين وتسعة مهاجرين غير شرعي إلى بلدانهم جوا عبر مطار مصراتة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار الجهاز على صفحته بموقع” فيس بوك” إلى أن من المرحلين 174 من دولة النيجر، بينهم نساء وأطفال، و30 من تشاد، واثنين من السنغال، ومهاجرا واحدا من الباكستان، لافتا إلى أنه تم ترحيل طفلين من دولة إريتريا إلى تونس ومنها إلى سويسرا.

