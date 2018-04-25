أمن سلوق قمينس تكريم مدير معهد سلوق للمهن الكهربائية والميكانيكية

سلوق 25 أبريل 2018 (وال) – قام أعضاء قسم التدريب في مديرية أمن سلوق قمينس، برفقة رئيس قسم المعلومات في المديرية، بتكريم مدير معهد سلوق للمهن الكهربائية والميكانيكية، السيد خليفة عطية مرواس.

وجاء التكريم تقديرا لما قدمه مرواس من دعم ومساندة لمديرية أمن سلوق قمينس،حيث تعاون في استضافة المعهد لكل الدورات التدريبية الخاصة بالمديرية دعمًا وإسهامًا للرفع من قدرات أعضاء الشرطة بتخصيص المكان المناسب لتلقي المحاضرات لتعزيز الحالة البدنية والذهنية ورفع كفاءة العناصر التابعة لمديرية أمن سلوق قمينس.(وال – قمينس) ع م / س ع

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