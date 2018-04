مديرية أمن يفرن تستضيف دورة تدريبية في مجال مسرح الجريمة

المتوسط :

تستضيف مديرية امن يفرن الدورة التدريبية الاولي في مجال مسرح الجريمة وذلك في الفترة مابين 23- 30 من الشهر الجاري بهدف رفع كفاءة الضباط و ضباط الصف من المنتسبين من خلال القاء

من الفترة 23-30 من الشهر الجاري الدورة التدريبية الأولى لسنة 2018م والتي تختص في مجال مسرح الجريمة بإشراف جهاز المباحث الجنائية ويلقي المحاضرات عدد من الخبراء والمختصين في جمع الاستدلالات محاضرات نظرية مكثفة في جمع الأدلة ورفع البصمات داخل مسرح الجريمة بالإضافة إلى المحاضرات العملية الميدانية لاكتساب خبرات جديدة في هذا المجال.

وأعلن مدير أمن يفرن العميد فيصل بن كافو خلال كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية ستقيم العديد من الدورات التدريبية المختصة خلال الفترة المقبلة.

