بنغازي.. تدابير أمنية قبيل وصول حفتر

وجهت الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى مراسلات لعدد من الجهات الأمنية والضبطية في المدينة تقضي باتخاذ جملة من التدابير الأمنية. وبحسب وكالة الأنباء الليبية فان الإجراءات التي دعا إليها منسق عام الغرفة ادريس الريشي في عدد من المراسلات تتمثل في منع التجول بالسيارات المحملة بالأسلحة داخل المدينة، والتشديد على طلب رخصة القيادة، ومنع تجول السيارات ذات الزجاج المعتم سواء كانت تابعة لأي من الوحدات العسكرية أو الجهات الضبطية.

وتقضي الإجراءات بمنع دخول السيارات المستعملة والمحمولة عبر الشاحنات للمدينة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل الخاصة بها أو تقييدها ضمن سجلات تحوي أسماء مالكيها، وتنشأ في مدخل المدينة حظيرة جمركية تباشر إجراءاتها بالخصوص من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسمارى، أن القائد العام للجيش خليفة حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي غدا الخميس.

وأضاف في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية ان مدينة بنغازي ستحتضن احتفالات حافل ورسمي لحفتر الذي سيلقي كلمة بمجرد وصوله إلى الأراضي الليبية.

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