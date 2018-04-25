لهذا السبب.. إغلاق الطريق الساحلي غرب الزاوية

أكدت مصادر مطلعة إغلاق الطريق الساحلي غرب مدينة الزواية على خلفية استمرار احتجاز متهمين باختطاف أبناء الشرشاري لدى قوة الردع بـطرابلس.

وقال رياض الشرشاري والد الأطفال الثلاثة الذين عثر على جثثهم في مدينة صبراتة قبل أشهر أن مكتب النائب العام أولى اهتماما بمتابعة قضية أبنائه حيث جرى إلى الآن القبض على 14 شخص على ذمة القضية وهناك آخرين لازالوا مطلوبين. وأضاف الشرشاري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن أبنائه “ماتوا من الجوع” أو ما يعرف بـ “سوء التغذية” قبل 8 أشهر مشيرا إلى انه اخذ الإذن بدفنهم يوم السبت القادم بعد صلاة الظهر.

وكشف جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، أنه خلال التحقيقات التي يجريها الجهاز حول واقعة اختطاف أبناء الشرشاري، وبعد التحقيق مع النمر المحجوبي من مدينة صرمان، اعترف بمكان دفن الأطفال في غابة البراعم، وعلى الفور تم أخطار من النيابة العامة، حيث انتقلت إلى مكان دفن الأطفال، وتم العثور عليهم.

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