جباية دينارين لكل سيارة تتزود بالوقود في الجفرة

الجفرة-العنوان

قال عضو المجلس البلدي الجفرة المكلف بمتابعة ملف الأزمة توفيق عجيلي اليوم الأربعاء إن مجلس الشورى والحكماء بالبلدية ولجنة أزمة الوقود والغاز وأصحاب محطات الوقود اتفقوا على ضرورة استمرار تدفق الوقود من مستودعات رأس المنقار ببنغازي ومستودعات مصراتة.

وأفاد عجيلي عقب الاجتماع الذي عقد بشأن مناقشة أزمة الوقود والغاز بالبلدية ومخاطبة الجهات المعنية بضرورة العمل على إصلاح أعطال المعدات التي تعانيها بعض محطات التزود بالوقود أنهم اتفقوا على جباية دينارين من كل سيارة تتزود بالوقود من أية محطة داخل الجفرة.

وطالب المجلس البلدي بضرورة تزويد المنطقة بالطلبيات المحجوزة مسبقا بمصراتة والتي لم يتم توريدها.

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