العامة للأوقاف تشيد باستجابة كتيبة شهداء الزاوية والبحث الجنائي للتصالح

البيضاء 25 أبريل 2018 ( وال) – أشادت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية،في الحكومة الليبية المؤقتة،باستجابة منتسبي كتيبة شهداء الزاوية، وقسم البحث الجنائي بنغازي، للتصالح تحقيقا لرأب الصدع وتوحيد الصف.

وثمنت الهيأة دور عميد بلدية بنغازي،سيادة المستشار عبدالرحمن العبار، ومديري مكتبي أوقافها وصندوق زكاتها،ودور قادة الكتيبة 210 مشاة آلية وكل من سعى في الإصلاح بين بعض منتسبي كتيبة شهداء الزاوية وقسم البحث الجنائي بنغازي.

وأكدت الهيأة على أنه من أعظم المقاصد التي جاء الإسلام لتحقيقها إصلاح ذات البين،مجددة تأكيدها على أنه ومن هذا المنطلق الشرعي فإن الهيأة العامة للأوقاف الشؤون الإسلامية لتثني على كل الأطراف التي استجابت لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،فكانوا كما أمروا مفاتيح للخير مغاليق للشر.

وثمنت الهيأة عاليا موقف الأطراف المتصالحة لما كان منها من صدق وحرص لوأد الفتنة ورأب الصدع،داعية الجميع على توحيد الصف وجمع الكلمة في محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة بجميع أشكالها.( وال- البيضاء) س ع

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