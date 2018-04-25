“وزير الصحة” يدين الهجوم على مركز سبها الطبي ويناشد “العقلاء” التدخل

أعرب وزير الصحة المفوض “عمر بشير الطاهر” عن إدانته للهجوم الذي تعرّض له مركز سبها الطبي الإثنين نتيجة للاشتباكات الجارية في مدينة سبها؛ وفقاً لما جاء في البيان الذي صدر عن وزير الصحة مساء الثلاثاء.

وناشد الوزير ” العقلاءَ” التدخل من أجل تجنيب المؤسسات العامة والعاملين بها أعمال “العنف”؛ محملاً الجهات الأمنية المسؤولية “الكاملة” لحماية المؤسسات الصحية والأطقم الطبية والطبيةالمساعدة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وأضاف أن الهجوم على المرافق الصحية العامة التي تقدم الخدمات لكافة المرضى والجرحى يُعدُ عملاً إجراميا.

وقد نشرت إدارة الإعلام بمركز سبها الطبي إحصائيات تفيد باستقبال المركز 14 قتيل و 66 جريح منذ بداية المواجهات في فبراير الماضي.

وسقطت عدة قذائف على أحدى الوحدات السكنية الخاصة بالعناصر الطبية وبعض المخازن في 22 من أبريل؛ في حين تعرض المبنى لإطلاق عيارات نارية عشوائية الاثنين الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار بقسم الحواضن وحديثي الولادة.

وتعرض قسم الباطنة في 3 أبريل لإصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية دون أن يتسبب ذلك في وقوع أي إصابات بشرية.

الجدير بالذكر أن مدينة سبها تشهد منذ نهاية شهر فبراير شباط الماضي مواجهات قبلية متقطعة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، وعلى الرغم من مبادرات أطلقتها عدة أطراف سياسية لحل الأزمة إلا أن القتال لم يتوقف بشكل نهائي في المدينة.

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