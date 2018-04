المتوسط :

زار عدد من المسؤولين عن السفارات و القنصليات المعتمدة داخل و خارج الدولة الليبية، اليوم الأربعاء، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس للوقوف على آخر أوضاع المهاجرين.

وأوضح الجهاز، خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” أن زيارة السفراء من دول المغرب و الكاميرون و أفريقيا الوسطي و النيجر ، تأتي بهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين من دولهم وذلك لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم حتى يتمكنو من العودة إلى بلادهم.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post سفراء أفارقة يستأنفون اجراءات ترحيل المهاجرين من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية