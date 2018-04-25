وفد مدينة تاورغاء يصل تونس للمشاركة في اليوم العالمي للطفل التاورغي

ليبيا – وصل عميد بلدية تاورغاء عبدالمولى اعظومه والوفد المرافق له اليوم الأربعاء إلى تونس للمشاركة في اليوم العالمي لأطفال تاورغاء.

ويتكون الوفد المرافق لإعظومه بحسب المكتب الإعلامي التابع لبلدية تاورغاء كلاً من رئيس اتحاد مؤوسسات المجتمع المدني تاورغاء عمر ازقير ورئيس مفوضية المجتمع المدني مبروك السويسى ومنسق اليوم العالمي لاطفال تاورغاء امينة عبدالكريم وعن أعيان المدينة بالمنطقة الشرقية فرج اقدوره.



يشار إلى أن المكتب الإعلامي لبلدية تاورغاء أعلن يوم السبت الماضي عن إقرار اليوم العالمي للطفل التاورغي بتاريخ اليوم الـ 25 من شهر أبريل الجاري.

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