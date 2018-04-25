صلح في الكفرة ينهي سنوات التوتر

بعد سنوات من التوتر القبلي في مدينة الكفرة، بدأ فتح الطرقات المغلقة بين أحياء المدينة.

ووجه آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد أبو القاسم الأبعج بفتح 6 شوارع مغلقة في مدينة الكفرة.

وجرت العملية بالتنسيق بين أعيان قبيلة ازوية وأعيان التبو، إضافة للقبائل الأخرى القاطنة في المنطقة.

وفتح الاثنين طريقان كانا مغلقين، وهما شارعا وسط المدينة، والداخلية، فيما ظلت 4 طرق أخرى في انتظار تنفيذ الاتفاق، وكانت هذه الطرق خطوط تماس أثناء الاشتباكات التي شهدتها المدينة في الأعوام الماضية.

وأفاد العميد أبو القاسم الأبعج بأنه سيتم فتح بقية الشوارع خلال أيام، ليتم استكمال الاتفاق، وتشهد المدينة هدوءاً بعد سنوات من التوتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية