النهر الصناعي بنغازي يرسل لجنة إلى بِشر لمعاينة أزمة المياه

بشر 25 أبريل 2018 (وال)- قامت اللجنة المكلفة من قبل إدارة منظومة النهر الصناعي بنغازي، بزيارة لمنطقة بشر من أجل تحديد فتحة تغذية ثانية للمنطقة على الخط الرئيسي لتغذية منطقة الشطوط وحي الإسكان العام.

وكان في استقبال اللجنة المكلفة التي يترأسها المهندس محمد القنطري، عميد بلدية البريقة، السيد ناصر عطية، ومدير موقع إجدابيا التابع لمنظومة النهر الصناعي، المهندس خالد ضبوح.

وأكدت اللجنة من خلال معاينتها للموقع أنه بات من الضروري إنشاء فتحة ثانية لتوصيل المياه وإنهاء الأزمة التي تعاني منها الكثير من التجمعات السكنية في المنطقة.

وجاءت هذه الزيارة بعد عدد من المرسلات التي قامت بها بلدية البريقة، ومطالبات المواطنين بضرورة إيجاد حل فوري لإنهاء أزمة المياه في المنطقة وضواحيها.(وال – بشر ) ع م / س ع

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