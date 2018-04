المتوسط – سامر أبو وردة

على الرغم من الإعلان عن زيارة القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إلى مصر اليوم الأربعاء، وعودته إلى ليبيا غداً الخميس، إلا أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، لايزال مستمراً في ترويج الأكاذيب، مخصصاً جزء من لقاء تليفزيوني، للحديث عن خلافة المشير خليفة حفتر في قيادة الجيش.

فخلال لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، اليوم الأربعاء، قال المفتي المعزول، “أرى اليوم التنافس محتدماً على خلافة “حفتر”، علام تتنافسون يا من تتنافسون؟، عن شخص يستكمل مشروع الانقلاب، كيف ترضون لأنفسكم أن تكونوا رأس حربة في وأد حلم الليبيين؟”

وطالب المفتي المعزول، أهالي الشرق الليبي، بأخذ العبرة من مصير “حفتر”، الذي أتاه الموت على عجل، بحسب قوله، مضيفاً، أن قيادات الجيش منعوا المشير حفتر من حقه، في أن يعرف الناس خبر موته، وأن يصلوا عليه.

وتابع “لو كان هناك جيش ليبي وقيادة عامة، لما ظل المنصب شاغراً، ولما حدث تنافس وتصارع عليه”

كما طالب الصادق الغرياني، أهالي شرق ليبيا، بعدم الاعتداء على إرهابيي درنة، لكونهم جيرانهم، بحسب زعمه.

The post الصادق الغرياني يطالب أهالي الشرق بالاتعاظ من وفاة “حفتر” وعدم الاعتداء على إرهابيي درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية