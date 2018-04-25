الاتحاد الاوروبي يقدم 5 مليون يوور لتعزيز القدرات الليبية في تنظيم الانتخابات

ليبيا – وقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا بتينا موشيدت مع مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا سلطان هجييف على مساهمة مقدمة من الإتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليون يورو لتعزيز القدرات الانتخابية اليوم الأربعاء في العاصمة التونسية.

المساهمة جاءت بحسب منشور لبعثة الاتحاد الأوروبي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” لتعزيز القدرات الليبية لتنظيم الانتخابات وزيادة المشاركة في العمليات الانتخابية.

وقالت موشيدت إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تتعاون من جديد بشكل ملموس لدعم الجهود الدولية المستمرة لمساعدة ليبيا على استعادة الطريق نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.

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