“العقوري” لـ( المتوسط): الغرفة الأمنية بنغازي تتخذ جملة من الإجراءات لتحقيق الضبط الإداري

خاص المتوسط

أعلن المتحدث باسم مديرية أمن بنغازي، النقيب معتز العقوري، أن الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى اتخذت جملة من الإجراءات سعيا لتحقيق الضبط الإداري بعد أن أصدر رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري تعليماته بمنع تجول السيارات المعتمة داخل المدينة.

وأكد العقوري، أن هذه الاجراءات المتمثلة في منع السيارات المحملة بالاسلحة من التجول داخل المدينة، بالإضافة إلى التشديد على طلب رخصة القيادة، بجانب منع تجول السيارات ذات الزجاج المعتم سواء كانت تابعة لأي من الوحدات العسكرية أو الجهات الضبطية، فضلا عن منع دخول السيارات المستعملة والمحمولة عبر الشاحنات للمدينة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل الخاصة بها أو تقييدها ضمن سجلات تحوي أسماء مالكيها، وتنشأ بمدخل المدينة حضيرة جمركية تباشر إجراءاتها بالخصوص

