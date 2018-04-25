يفرن.. دورة تدريبية حول جمع الأدلة بمسرح الجريمة

تتواصل في مديرية امن يفرن دورة تدريبية هي الأولى للعام الجاري في مجال مسرح الجريمة بإشراف جهاز المباحث الجنائية. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المستهدفين بالدورة التدريبية التي انطلق أمس الأول الاثنين وتتواصل حتى نهاية الشهر الجاري هم ضباط وضباط الصف المنتسبين لمديرية امن يفرن والمناطق المجاورة لها موضحا انه القائمين على إلقاء المحاضرات هم عدد من الخبراء والمختصين في جمع الاستدلالات.

ويتلقى المتدربون محاضرات نظرية مكثفة في جمع الأدلة ورفع البصمات داخل مسرح الجريمة بالإضافة إلى المحاضرات العملية الميدانية لاكتساب خبرات جديدة في هذا المجال. وأكد مدير أمن يفرن العميد فيصل بن كافو خلال كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية على ان المديرية ستعمل على إقامة العديد من الدورات التدريبية المختصة في الفترات القليلة القادمة.

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