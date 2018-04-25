الصحة تعتمد مشروعات في الكفرة

الكفرة-العنوان

اعتمد مدير الخدمات الصحية الكفرة إسماعيل العيضة اليوم الأربعاء مشاريع وزارة الصحة بالكفرة حسب المقترح سابقا بتكلفة إجمالية مليون ومائة ألف دينار ليبي.

وعقد اليوم اجتماع ضم وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي ومديرة الادارة القانونية وعضو لجنة المشروعات برئاسة الوزراء ووزارة الصحة الجادة بوغرسة ومدير الخدمات الصحية الكفرة إسماعيل العيضة، حيث تم إعطاء الأذن للشركات المرسى عليها العطاءات بالبدء في العمل خلال أسبوع من الآن.

والمشاريع التي اعتمدت هي، صيانة كاملة لعيادة الشهيد الفضيل بوعمر المجمعة (عيادة بوشوق) وصيانة وإضافة ملحق عمليات لمركز الكفرة للنساء والولادة.



Tweet



WhatsApp



طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية