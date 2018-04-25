تأهب أمني في المرج

تعلن مديرية أمن المرج عن حالة استعداد قصوى في المدينة، حيث كشف الناطق باسم المديرية النقيب أحمد المسماري، الأربعاء، إنه تم الاتفاق على نشر دوريات مكثفة في مداخل ومخارج ووسط المرج.

وبين المسماري أن اجتماعا ترأسه مدير أمن المرج ورئيس الغرفة الأمنية العقيد عادل عبد العزيز، خلص إلى ضرورة تشديد الأمن، وضبط وتأمين المرافق الحيوية.

وشملت الإجراءات متابعة عمل البوابات، وضرورة تواجد الدوريات، وتسجيل المواطنين بعد منتصف الليل في المدينة، وضرورة مرور رؤساء الأقسام على البوابات والدوريات لمتابعة عملها، مشدداً على ضرورة احترام المواطنين ومعاملتهم معاملة حسنة.

وقال النقيب إن المدينة مستهدفة من خلايا التنظيمات الإرهابية، مطالباً المواطنين بمساعدة رجال الأمن، والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للتعامل معها.

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