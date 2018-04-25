احتفال باليوم العالمي للطفل التاورغي في مدينة بنغازي

بنغازي 25 أبريل 2018 (وال) – أقيم في مدرسة جيل المستقبل في منطقة السلماني في بنغازي احتفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل التاورغي تحت شعار: ” كلنا أطفال تاورغاء”.

وجاء الحفل برعاية المجلس البلدي تاورغاء، وقام بتنسيق وإعداد هذا الاحتفال مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور أعضاء من مجلس النواب ومشايخ وأعيان قبائل ليبيا.

ابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، وكلمة عميد بلدية تاورغاء قدمها عبدالله شورتيل، ومن ثم كلمة مشايخ وأعيان قبائل ليبيا قدمها الحاج محمد المغربي. عقبها كلمة منسق قبائل المرج، الحاج عبدالله حسين، وكلمة منظمة حقوق الإنسان قدمتها الأستاذ حنان الشريف، وكلمة عضو مشايخ قبلية الزوية في بنغازي، مصباح الزوي، ومن ثم توالت الفقرات الشعرية والفنية.

هذا وأقيم على هامش الاحتفالية معرض للتراث والمأكولات الشعبية واللوحات الفنية، إضافة إلى بعض الفقرات الشعرية والفنية.

وقال عضو المجلس البلدي تاورغاء، سالم الصغير – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن هذا الاحتفال الأول الذي يقام بمبادرة من وكالة المدن المتحدة، كما كانت هذه المبادرة على خلفية الندوة المقامة أيضا في مدينة طرابلس عن حقوق الطفل التاورغي المقيم في المخيمات في ظل الظروف الصعبة.

وأشار الصغير إلى أن هذه الندوة عقدت بمشاركة من مدينة بنغازي، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل قالت منسق الحفل سلوى البيلاح إن هذا الحفل يأتي تضامنًا مع أطفال تاورغاء للمطالبة بحقوقهم وعودتهم إلى ديارهم.

ومن جهته قال رئيس مجلس قبائل ازوية وعضو مجلس مشايخ بنغازي مصباح الزوي، “في هذا اليوم نحاول أن نحتفل بعودة أطفال تاورغاء إلى مدينتهم، وليس إلى تصنيفهم مهاجرين، ونحن ندافع وسنظل ندافع عنهم إلى أن تتم عودتهم إلى مدينتهم، ونأمل خيرًا بإذن الله تعالى”. (وال – بنغازي) ر ع / ع ط / س ع

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