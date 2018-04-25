ندوة دولية في تونس حول أطفال تاورغاء

نظّمت وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي (مقرّها بجنيف) بالإشتراك مع مركز جامعة الدول العربية بتونس, اليوم الأربعاء 25 أفريل 2018, بالمقرّ الفرعي للجامعة في العاصمة التونسية ندوة حول اليوم العالمي لأطفال تاورغاء بهدف مزيد توعية الرأي العام الدولي للتحرّك من أجل إنهاء مأساة هؤلاء الأطفال المهجّرين من مدينتهم وتسليط الأضواء على ما يعانونه من إنتهاكات.

وشارك في الندوة نخبة من الباحثين والمختصّين الليبيين المتابعين لملفّ مهجرّي تاورغاء, وعلى رأسهم الأطفال, وذلك بداية من مرحلة التهجير إلى مرحلة أمل العودة.

وفي هذا الإطار, قال عمر إزقير رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بتاورغاء, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية”, إن الندوة تهدف بالأساس إلى المطالبة بإعتماد تاريخ 25 أفريل من كل عام يوما عالميا لأطفال تاورغاء المهجّرين قسرا من مدينتهم ومنازلهم, والذين يتعرّضون إلى انتهاكات بالجملة في حقّهم منافية لكل قيم ومبادئ حقوق الطفولة وحقوق الإنسان.

وشدّد عمر إزقير على أن المأساة التي يعيشها أطفال تاورغاء انعكست سلبا على حياتهم الأسرية والإجتماعية وعلى أوضاعهم النفسية, مؤكدا أن هؤلاء الأطفال أصبحوا ينزعون نحو العنف والتطرّف, كما ظهرت عليهم أمراض جسدية ونفسية أخرى, من بينها أمراض التوحّد.

وأضاف عمر إزقير أن أطفال تاورغاء حرموا من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والسكن والإستقرار الأسري, بل حرموا ببساطة من أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من الذين في مثل سنّهم.

وتابع محدّثنا بأن البعض من أطفال تاورغاء قبعوا في السجون, موضّحا أنه في عام 2016 تم الإفراج عن أربعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات من أحد السجون بمصراتة.

وفي سياق متصل, اعتبر إزقير أن حكومة الوفاق غير قادرة على حلحلة ملف مهجّري تاورغاء لعجزها في حقيقة الأمر عن حماية نفسها.

ودعا إزقير المنظمات الدولية والإقليمية, من بينها البعثة الأممية و محكمة الجنايات الدولية والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي إلى ضرورة التحرّك العاجل لوقف مأساة اهالي تاورغاء المهجّرين قسرا من مدينتهم, وعلى رأسهم الأطفال.

من جانبه, دعا أحد المهجّرين من تاورغاء بتونس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية بخصوص معاناة مهجّري تاورغاء. ولفت المهجّر التاورغائي إلى أن الجامعة العربية جزء من المأساة التي يعيشها أبناء مدينته, محمّلا الجامعة المسؤولية في المعاناة التي يعيشها اهالي المدينة.

أما المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي فأكد من جانبه أن حلحلة ملف مهجّري تاورغاء مرحلة محورية وأساسية في مسار التسوية الليبية الشاملة.

وأضاف الجمالي أن قضية مدينة تاورغاء هي قضية إنسانية بالأساس, مشدّدا على أنه لا يمكن حلحلة الأزمة الليبية في منأى عن هذا الملف.

وأشار الجمالي إلى أن الجامعة العربية تعمل على حلحلة ملف مهجّري تاورغاء, كما أنها ستواصل جهودها في هذا الخصوص, لكن دون تدخّل في الشأن الليبي الداخلي.

من جهته, قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (مركز تونس) عبد اللطيف عبيد إن ملفّ أطفال تاورغاء يحتاج إلى تدخّل سريع لا يقبل الإنتظار, مشدّدا عل ضرورة إنقاذ هؤلاء الأطفال من المأساة التي يعيشونها في أقرب وقت ممكن في إنتظار تفعيل وتأمين عودتهم إلى مدينتهم كلبنة أساسية في مسار المصالحة الشاملة في ليبيا.

كما أشار عبيد إلى أنه سيتمّ رفع طلبات مضبوطة حول الملف للأمانة العامة بهدف إنقاذ أطفال تاورغاء ووضع حدّ لمعاناتهم الإنسانية.

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