منفذ امساعد يعلن عن الإجراءات المطلوبة من المسافرين الليبين إلى مصر

المتوسط :

أهاب رئيس رقابة الجوازات بمنفذ امساعد البري العقيد عوض بومدين، بالمسافرين من ليبيا إلى جمهورية مصر العربية بالالتزام بعدد من الاجراءات الهامة لضمان سلامة وصولهم.

وأوضح بومدين، اليوم الاربعاء، أن هذه الاجراءات تتجسد في ضرورة تفعيل جواز السفر الألكتروني الازرق من قسم الجوازات الصادر منه الجواز و كتابة الرقم الألي ورقم الجواز السابق بالجواز الألكتروني الجديد ، مشددا على أنه حال عدم الحصول على الجواز الألكتروني الجديد يجب التاكد من وجود الرقم الألي بالجواز الأخضر.

وأفاد بومدين بأنه يحق للسلطات الأمنية بالمنفذ منع السفر بالجواز الأخضر في حال اذا كانت صورة الشخص بجواز سفره قديمه، وذلك في أطار الحرص على سلامة المواطن و أمن الدولتين.

