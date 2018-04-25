منفور: سنستعمل القوة لفرض القانون إذا دعا الأمر

أكد امر غرفة عمليات السلاح الجوي الرئيسية بالقوات المسلحة الليبية اللواء طيار ركن محمد منفور، أن أي قوة خارجية أو ضمن الجماعاتالإرهابية يستطيع سلاح الجو الليبي الوصول إليها سوف يتم ضربها وتعتبر هدف دائم للطيران الليبي.

وقال منفور، في تصريح خاص لـ “بوابة افريقيا الإخبارية“، إن أي قوة خارجية مرتزقه سوف يتم ضربها، أما داخل مدينة سبها حيث النزاع بين القبائللابد أن نعطي فرصة للحوار أولا وإذا دعا الأمر سنستعمل القوة لفرض القانون، مضيفا أن كل الجماعات الإرهابية في اي مكان من ليبيا نستطيع الوصول إليها لن نتأخر في ضربها وبقوة، وعقيدتنا واضحة حماية تراب وبحر وجو ليبيا.

وعن عودة القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، إلى أرض الوطن، قال منفور إنه ينأ بنفسه عن الخوض في المسائل الإعلامية والسياسية، مضيفا أنالقوات المسلحة العربية الليبية منظومة تعمل حسب خطط معدة مسبقا لأن لديها هيكلية ثابتة، والدليل أن الجميع استمر في تنفيذ مهامه، ونحن كسلاح جوي نفذنا عملية الهجوم على السدادة وكانت عملية نموذجية ستدرس يوما لأن من خطط لها ومن نفذها ليبيون ومن ثلاث قواعد مختلفة وكان زمن بقاء طائراتنا فوق هدف العملية ( السداده) أقل من خمسة دقائق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية