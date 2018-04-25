ملتقى اجدابيا: مجلس شيوخ برئاسة الهوش والشحومي ناطقاً

اعلن اليوم الاربعاء في البيان الختامي لجلسة ملتقى اجدابيا للمصالحة الوطنية والمنعقد بمدينة اجدابيا يومي 24-25 ابريل وبرعاية المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ، عن تأسيس مجلس شيوخ ليبيا كمؤسسة تشريعية وحيدة لدولة ليبيا، وفق الوثيقة الدستورية المرفقة والصادرة عن هذا الملتقى بتاريخ 25-4-2018 والمتضمنة اثني عشر بنداً لتشكيل خارطة الطريقة تبين وتضمن حقوق المواطن الليبي وتستمد شرعيتها من الشعب الليبي الذى يجب الاتكون ارادة فوق ارادته في وطنه.

و أشار البيان الذي تلقت بوابة افريقيا نسخه منه، الى توافق اعضاء المجلس الاعلى للمصالحة من جميع المناطق الليبية على اختيار هيئة من رئيس ونائبين وسبعة وخمسون عضواً ربعهم من النساء وقد تم اختيار السيد محمد محمد الهوش رئيساً لمجلس الشيوخ ، السيد عبدالرحمن ابراهيم القلالي نائب اول ، السيد خليل امحمد علي الذيب نائب ثاني ، تسمية الدكتور محمد محمد بوخزام الشحومي ناطقاً رسمياً للمجلس.

وأضاف البيان بانه سيتم تسمية الأعضاء من رئاسة المجلس المسماه أعلاه في غضون شهر من تاريخ اعلان هذا البيان. وبين البيان بانه سيقوم مجلس الشيوخ في اول اجتماع لة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع الحلول لمشاكل المواطن المستعجلة وتهيئ الظروف لانتجابات برلمانية ورئاسية .

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