من المغرب.. السويح يعلن خطوات مجلسي النواب والدولة القادمة

أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح عن ترحيبه باللقاء الذي عقد بالمملكة المغربية “الرباط” وجمع بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، واصفا الاجتماع بالإيجابي.

وقال السويح الذي يرافق المشري في زيارته للمغرب في تصريح خاص لـ” المتوسط”، إن البرلمان والمجلس، سيعقدان جلستين منفصلتين بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال جلسة الحوار في المغرب.

وأشار السويح، إلى أن هناك جلسة للمجلس الاستشاري في العاصمة طرابلس، بداية الأسبوع القادم، وجلسة للبرلمان في مدينة طبرق، سيناقش فيهما ما تم التوصل إليه.

وأوضح السويح، أنه تم خلال لقاء عقيلة والمشري الاتفاق على أهمية تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الخاصة بالمناصب السيادية، وكيفية تعيين شاغليها، بجانب أن يقوم رئيس كل من المجلسين بعرض تفاصيل ما دار خلال الاجتماع في جلسة عامة يعقدها كلا من المجلس الاستشاري في طرابلس، ومجلس النواب في طبرق، فضلا عن الاتفاق على دعوة البعثة الأممية لدى ليبيا للإسراع في إنجاز ما هو منوط بها مِن متابعة استحقاقات وإنجازها في أقرب وقت”.

