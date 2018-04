أعيان المنطقة الغربية يصلون إلى بنغازي لاستقبال “حفتر”

المتوسط :

وصل مشائخ واعيان من قبائل المنطقة الغربية وعدد من قيادات القوات المسلحة برئاسة اللواء ادريس مادي إلى مدينة الرجمة في بنغازي وذلك لاستقبال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

تأتي تلك الزيارة في أعقاب تأكيدات الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري عن عودة المشير خليفة حفتر غدا الخميس إلى بنغازي إثر زيارته اليوم للعاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد ليبي رفيع المستوى بعد تعافيه من وعكة صحية قادته إلى فرنسا.

