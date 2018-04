المتوسط :

زار رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الاربعاء، برفقة عدد من أعضاء المجلس المدرسة الليبية في المغرب للوقوف على آخر أوضاع سير العملية التعليمية للطلاب الليبين.

وبحسب المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الاستشاري،على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” فأن زيارة المشري تأتي بهدف التعرف على الصعوبات التي تواجه الطلاب الليبين بالمدارس و كذلك الاحتياجات اللازمة لهم .

