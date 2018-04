“الاستشاري” و”المصرف المركزي” يبحثان سبل حل الأزمات المالية

المتوسط :

اجتمع رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة الاستشاري وعدد من أعضاء اللجنة، اليوم الاربعاء،اجتماعًا تقابليًّا مع مدير إدارة البحوث والإحصاء ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير مكتب المحافظ.

وتناول الاجتماع بحث الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلادبشكل عام والمواطن بشكل خاص، وكذلك مناقشة السبل الكفيلة لحلها ورفع المعاناة عن المواطنيين.

واتفق المجتمعون ،في ختام لقائهم، على ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب التعاون المشترك بين المؤساسات الحكومية

