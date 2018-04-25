قزيط: وضع “النازحين” عار على السياسيين

بعد كشفه عن لقاء سيجري قريباً في طبرق لإطلاق مصالحة شاملة بين “مصراتة وقبائل برقة” قال عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط إن في هذه اللقاءات المرتقبة مع القوى السياسية في المنطقة الشرقية سيتم تطوير رؤية لعودة النازحين.

وقال عضو مجلس الدولة “إن الساسيين في مصراتة وبنغازي خصوصا يجب أن يشعروا بالحرج السياسي والأخلاقي تجاه عشرات الألاف من النازحين من أهالي تاورغاء وبنغازي”، وأضاف في حديث خاص لـ218: “بل يجب أن يشعر كل السياسيين و على رأسهم الرؤساء الثلاثة بالعار إزاء آلاف الأطفال والنساء المهجرين داخل الوطن وفي الشتات”.

وأضاف قزيط أن اللقاءات ستشمل العمل على خطة عمل مشتركة لعودة النازحين وعلى رأسهم نازحو تاورغاء وبنغازي، مؤكداً أن الطرفين يرحبون بعودة النازحين الذي لم يتورطوا في جرائم أو دعم الإرهاب.

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