يفرن تستضيف الدورة الأولى في مجال «مسرح الجريمة»

عين ليبيا

تستضيف مديرية أمن يفرن من الفترة 23-30 من الشهر الجاري الدورة التدريبية الأولى لسنة 2018م والتي تختص في مجال مسرح الجريمة بإشراف جهاز المباحث الجنائية ويلقي المحاضرات عدد من الخبراء والمختصين في جمع الاستدلالات.

الدورة تستهدف ضباط وضباط الصف المنتسبين لمديرية امن يفرن والمناطق المجاورة لها سيتلقى خلالها المتدربين محاضرات نظرية مكثفة في جمع الأدلة ورفع البصمات داخل مسرح الجريمة بالإضافة إلى المحاضرات العملية الميدانية لاكتساب خبرات جديدة في هذا المجال.

وأكد مدير أمن يفرن العميد فيصل بن كافو خلال كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية ستكون هناك فرصة للمشاركين فيها للرفع من كفاءتهم وأن مديرية أمن يفرن ستعمل على إقامة العديد من الدورات التدريبية المختصة في الفترات القليلة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا