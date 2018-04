“العقيبي” يفند لـ( المتوسط) إصدار نواب “برقة” بيانا يرفض دعوة عقيلة لقاء المشري في طبرق 

خاص المتوسط

فند عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي بدر العقيبي، إصدار نواب “برقة” بيانا رافضا للدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للقاء في طبرق.

وأعتبر العقيبي، في اتصال هاتفي مع ” المتوسط” أن لقاء عقيلة والمشري خطوة جيدة معربا عن أمله أن تكلل بالنجاح.

يُذكر أن وسائل إعلام محلية تداولت بيانًا باسم نواب “برقة”، يرفض دعوة عقيلة صالح للقاء المشري في مدينة طبرق.

فيما أعربت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، عن ترحيبها بدعوة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح لـ رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد للمشري، للقائه في طبرق واصفه اياها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكدت الطبلقي، في تصريحات صحفية، أن غالبية أعضاء المجلس يؤيدون هذه الخطوة؛ لأنها تصب في مصلحة البلاد والمواطن.

وأضافت الطبلقي أن المجلس الاستشاري هو شريك في الوطن، ولا يمكن استبعاده من المشاركة في السلطة، مطالبة بعدم الانجرار وراء دعوات الرفض بسبب اختلاف التوجهات السياسية.

وذكرت الطبلقي، بما يعانيه المواطن من أوضاعا أمنية ومعيشية صعبة، وأن هذه الخطوة من شأنها تحسين الوضع الأمني والاقتصادي في لليبيا.

وكان عضو مجلس النواب، محمد لينو أعرب عن ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري للقاء في طبرق، مؤكدا أن الدعوة تلقى قبولا لدى جل النواب، قائلا نرحب بأي خطوة لحل النزاع في البلاد والوصول إلى الاستقرار.

وأشار لينو، في اتصال هاتفي مع ” المتوسط” إلى أن لقاء صالح والمشري في العاصمة المغربية الرباط، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد لينو، أن عقيلة صالح تطرق خلال اجتماعه بالمشري إلى تعديل الاتفاق السياسي، وتعديل السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين، وألية اختيار المجلس الرئاسي الجديد.

يشار أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه دعوة لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقائه في مدينة طبرق عقب لقائهما، الاثنين، بالمغرب

