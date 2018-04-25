مكتب تمكين المرأة ينظم أولى برامجه التدريبية للنساء

عين ليبيا

عقدت مديرة مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة السيدة مها صقر بديوان الهيئة، مع عدد من شركات التدريب و منظمات المجتمع المدني بحضور أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة وذلك صباح أمس الثلاثاء 24 أبريل 2018، بهدف إقامة دورات تدريبية خاصة للمرأة داخل العاصمة طرابلس وخارجها ،بالتعاون مع المكاتب الثقافية بالمناطق بدعم ورعاية الهيئة العامة للثقافة.

وتم التنسيق في هذا الاجتماع مع ممثلي كل من شركتي أزاد والعصر للتدريب وعدد من منظمات المجتمع المدني للمساهمة في هذا البرنامج التدريبي.

وستكون الدورة الأولى يوم السبت القادم الموافق 28 أبريل 2018 تحت عنوان “أنا الملكة” بمسرح جمعية النور للمكفوفين، وهي دورة متخصصة للأمهات ما فوق سن الخمسين سنة وستقدمها المدربة نجاة شقوارة محترفة التدريب الأولي بالمركز العالمي الكندي والمعالجة والاستشارة الأسرية والنفسية.

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