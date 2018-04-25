ليبيا: حفتر يعود إلى بنغازي الخميس بعد رحلة علاج في باريس

قال أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مداخلة مع فرانس24 الأربعاء إن المشير خليفة حفتر سيعود إلى بنغازي الخميس. وأضاف المسماري أن حفتر عقد اجتماعات في القاهرة الثلاثاء والأربعاء للتنسيق حول عملية درنة. وكان حفتر في باريس في جولة خارجية منذ نحو أسبوعين قبل أن تثار التكهنات حول حالته الصحية.

قال متحدث باسم قوات الجيش الوطني التي يقودها القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر الأربعاء إن حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي الخميس بعدما قضى ما قالت مصادر مطلعة إنها فترة علاج في باريس. وكان حفتر في باريس في جولة خارجية قبل نحو أسبوعين وقال متحدث باسمه إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.

وقال ممثل للجيش الوطني الليبي إن حفتر سيشارك عند عودته في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة وهي حملة عسكرية بدأها في 2014 لطرد المتشددين الإسلاميين من بنغازي.

محادثات في القاهرة حول عملية درنة

من جانبه، قال أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مداخلة مع فرانس24 إن المشير خليفة حفتر توجه إلى القاهرة الثلاثاء، حيث أجرى محادثات الأربعاء، لترتيب بعض الأمور فيما يخص الاحتفالات بالذكرى الرابعة لانطلاق عملية الكرامة، والاستعدادات لعملية درنة.

وأضاف المسماري أن حفتر عقد الأربعاء في القاهرة اجتماعات مع الجانب المصري، ترأسها وفد عسكري رفيع المستوى، للترتيب والتنسيق مع القاهرة بشأن عملية درنة.

وأكد المسماري أن المشير حفتر بصحة جيدة وأن ما أثير من إشاعات حول حالته الصحية “كاذبة وكان الغرض منها إحداث فتنة في ليبيا”.

ولطالما اعتبر حفتر (75 عاما) منافسا محتملا على السلطة على المستوى الوطني وأثارت الأنباء حول حالته الصحية تكهنات واسعة في ليبيا.

وأعلن حفتر النصر في يوليو/تموز 2017 برغم استمرار اشتباكات متفرقة حتى أواخر العام الماضي.

فرانس24/ رويترز

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