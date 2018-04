“العريبي”: إجراء 90 عملية ناجحة لزراعة القوقعة للأطفال

خاص المتوسط

أعلن مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، أن مستشفى الانف والاذن والحنجرة والمسالك اجرت 90 عملية كبرى ناجحة لزراعة القوقعة للأطفال الذين فقدوا السمع منذ الولادة عن طريق الدكتور حسين الخمري الاستشاري بجراحة الانف والاذن والحنجرة ورئيس قسم القوقعة بالمستشفى الانف والاذن والحنجرة.

وأفاد العريبي في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه شارك في اجراء العمليات الفريق الطبي المصاحب الدكتور حسين الخمري من اطباء استشاريين و اخصائيين و كفاءات من العناصر الطبية المساعدة.

وأكد العريبي، أن جميع الاطفال الذين اجريت لهم عمليات يستمعون ويتمتعون بصحة جيدة.

