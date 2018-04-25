استئناف ضخ النفط الى ميناء السدرة بعد إنهاء أعمال الصيانة

اكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط قد أكملوا أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط – السدرة بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على جميع العاملين وعلى الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إعادة الانبوب إلى العمل ليتم متابعة نقل النفط الخام من حقول شركة الواحة إلى ميناء السدرة.

يذكر بان الانبوب قد عاد إلى العمل منذ الساعة 6 مساءً يوم 24 أبريل 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى السعة الكاملة مع نهاية هذا اليوم.