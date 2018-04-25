الشركة المنفذة لمشروع «جزيرة 7 يناير» بسوق الثلاثاء زليتن تستأنف أعمالها

عين ليبيا

استأنفت الشركة المنفذة لمشروع جزيرة 7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن أعمالها بعد أن حالت عدد من الصعوبات والمعوقات لاستكمال المشروع.

وقال المهندس التابع للشركة المنفذة للمشروع خيري البكوش أن الشركة بدأت في الأعمال التمهيدية عند مدخل إزدو مشيراً إلى أن هذه الأعمال تشمل تسوية الأرض ووضع الأساس الحُبَيبي (الميتسو) ودمكها وتسوية الأرصفة وأعمال البنية التحتية للكهرباء.

وأضاف البكوش في تصريح لقسم الإعلام أن أعمال مدخل سوق الثلاثاء ستبدأ فور الانتهاء من أعمال مدخل إزدو لافتا إلى أنه سيتم إضافة 2 متر عرض طريق المدخل لتصبح مزدوجة بعرض 8 متر.

وأشار إلى أنه ستكون هناك أعمال بنية تحتية لعدد 8 أبراج كهرباء في الجزيرة وموقف سيارات لمركز تدريب الشرطة من الجهة الغربية كأعمال إضافية.

ولفت إلى أن سبب توقف المشروع المدة الماضية هو نقص مادة البيوتومين وزيادة سعرها زيادة كبيرة مما اضطر الشركة للتوقف وحتى لا تتحمل البلدية عبء الزيادة.

يذكر أن مشروع إنشاء جزيرة 7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن هو أحد المشاريع التي وافق المجلس البلدي عليها ضمن مشاريع حل المختنقات وتحسين المداخل بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا