حكومة الوفاق تكلف قنصلاً جديداً في الإسكندرية

عينت حكومة الوفاق الوطني، عادل الساعدي، قائماً بالأعمال القنصلية بالقنصلية الليبية في الإسكندرية، وفقاً لنص القرار الذي أصدره، وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة. وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 401 الصادراليوم الثلاثاء، بتكليف صالح خطاب الساعدي سيشغل وظيفة قائم بأعمال القنصل بالوكالة في مدة أقصاها أربعة سنوات ما لم يُبلغ بالعودة إلى سابق عمله بالداخل قبل انتهاء المدة المقررة.

وكان مصدر دبلوماسي رفيع قد كشف لمراسل بوابة افريقيا الإخبارية في القاهرة، إن السلطات المصرية أبدت عدم رضاها على تعيين عادل الحاسي قنصلا عاما لليبيا في الاسكندرية. وأضاف المصدر إن مصر أبدت تحفظها على الحاسي بسبب علاقاته مع الجماعات الاسلامية المسلحة المصنفة كجماعات إرهابية في القاهرة. وطلبت السلطات المصرية من ليبيا إعادة النظر في هذا التكليف وتكليف قنصل جديدا بديلا عن الحاسي.

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