انطلاق مهرجان الأغنية الشعبية في بنغازي

انطلقت الدورة الأولى لمهرجان الأغنية الشعبية، أمس الثلاثاء، بمسرح الطفل بمنتزه في مدينة بنغازي تحت شعار “فننا يجمعنا “برعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين، وبمشاركة واسعة من قبل فرق من مختلف المدن الليبية و الذي يُقام للمرة الأولى على مستوى ليبيا، كما حضر ايضا عضو مجلس النواب النائب إبراهيم زغيد وآمرالقوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة،عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ،مدير مديرية أمن بنغازي العميد رافع البسيكري،وعدد من الشخصيات والمشايخ والأعيان .

وأوضح آمر القوات الخاصة والغرفة الأمنية في بنغازي، اللواء ونيس بوخمادة، أن انطلاق المهرجان يعد دليلا واضحا على استقرار الوضع الأمني و عودة الحياة في المدينة.

