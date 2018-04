“معيتيق” يجتمع مع رئيس البنك الإسلامى في سراييڤوا

المتوسط :

اجتمع النائب “أحمد معيتيق” “على هامش منتدى سراييڤوا للأعمال 2018 “، اليوم الاربعاء في البوسنة، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية “بندر الحجار ” حيث تعتبر ليبيا من المؤسسين وابرز المساهمين فيه.

وتناول اللقاء بحث سبل الاستفادة من أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية لخلق برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا،

وكذلك التأكيد على أن دور البنك في دعم هذه المشاريع وتمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة اقتص

اديا، لتعزيز مشاركتهم في البناء والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

