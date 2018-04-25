اختتام "ملتقى الرؤية الشبابية بإتجاه ليبيا" في تونس

اختتمت بالعاصمة التونسية “تونس”، فاعليات ملتقى الرؤية الشبابية بإتجاه ليبيا، الذي انعقد خلال الفترة من 23 الى 25 ابريل 2018، وسط اجواء أخوية ومناخ علمي وطني صريح. وناقش المجتمعون خلال الملتقى -الذي تابعته بوابة أفريقيا الإخبارية- عدة قضايا هامة، من تقاسم الثروات الى مكافحة الإرهاب الى الهوية الوطنية، والاتفاق السياسي، والمشاركة السياسية ودور الشباب فى المصالحة، و نزع السلاح، حيث خلص الملتقى إلى جملة من الآراء والقناعات المشتركة تمت صياغتها تحت عنوان “مخرجات ملتقى الرؤية الشبابية بإتجاه ليبيا”، والتى من شأنها أن تُعين صناع القرار الليبي ومؤسسات المجتمع الدولي على تكوين صورة أوضح واقرب عن رؤية شريحة الشباب للمشكلة والحل، وكإسهامة منهم فى الجهود المبذولة للبحث عن مخرج سلمي سياسي حضاري يضمن إنهاء الإحتراب وتشظي الوطن وإنفراج أزمة المواطن. وفى نهاية الملتقى، أعرب فريق ليبيا القادرة عن أمله في أن يتمكن قريباً من عقد الجولة الثانية للملتقى لإستكمال بقية الملفات ولإشراك من لم يشترك فى الجولة الاولى من شباب ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية