المتوسط :

شارك النائب لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “أحمد معيتيق” والوفد المرافق في فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار “إقليم واحد اقتصاد واحد”.

وأفادت إدارة الاعلام و التواصل بمجلس الوزراء، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بأن المنتدي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، موضحة بأن مشاركة مشاركة الوفد الليبي تأتي للاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، منها توظيف موارد مالية وطبيعية للدولة، من أجل خلق فرص العمل في العديد من المجالات، كالطاقة والكهرباء وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والزراعة وتعزيز قدرات الدولة على التصدير، الذي انعكس إيجاباً على تحقيق تنوع اقتصادي وتحسين الدخل.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post “معيتيق” يشارك في منتدى سراييفو للأعمال 2018 بالبوسنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية