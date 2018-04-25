قريمة يكشف تطورات ملف عودة أهالي تاورغاء

جدد رئيس اللجنة الاجتماعية تاورغاء المكلفة، مصطفى مخلوف قريمة، تأكيده للرأي العام بأن أعضاء اللجنة الاجتماعية تاورغاء يمثلون كافة سكان تاورغاء المشردون في كافة أنحاء البلاد، وليس فقط في الجهة الغربية.

وكشف قريمة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه تم خلال الاجتماعات السابقة بين لجنة مصراتة وتاورغاء، تكليف 9 أشخاص من أعضاء اللجنة للاجتماع مع مصراتة بتاريخ 10 ابريل 2018، وخلص الاجتماع بعد نقاش النقاط الثلاثة بالاتفاق على إلغاء نقطة التبعية، وأن يستمر المجلس المحلي هو الجسم الإداري لمدينة تاورغاء، والتأكيد على الاتفاق السابق وأعداد مسودة تعايش وحسن الجوار بين المدينتين، وحدد موعد 15 أبريل 2018 للقاء اللجنة المصغرة، وتم اللقاء بين اللجنتين ولكن لم يتم التفاهم على بنود الميثاق حيث جاءت مسودة مصراتة في صورة شروط، ويس ميثاق تعايش وحسن الجوار.

وأضاف قريمة، أن لجنة تاورغاء عادت بمسودة ميثاق من مصراتة بعنوان ميثاق صلح بين تاورغاء ومصراتة وسلمت مسودة ميثاق تعايش المعدة من لجنة تاورغاء لمصراتة، وبتاريخ 16 أبريل 2018، وبحضور رئيس المجلس المحلي والحكماء الشورى تاورغاء للجلوس من أجل مناقشة مسودة مصراتة، وكانت اللجنة بكامل أعضائها، وفي البداية أجمع الحاضرين على رفض المسودة شكلا ومضمونا،وخلص الاجتماع على تشكيل لجنة لدراسة المسودة المقدمة من مصراتة واجراء تعديلات عليها حسب رؤية لجنة تاورغاء، وسلمت المسودة المعدلة من قبل تاورغاء للجنة مصراتة، ولم يتم الرد حتى تاريخ اليوم بالسلب أو الإيجاب على المسودة المقدمة من قبل تاورغاء، مشيرا إلى أن اللجنة انتظرت لمدة ثلاثة أيان وعندما لم يأتي الرد عقد اجتماع وتقرر اعداد تقريرها للجنة وإحالتها إلى المجلس المحلي والحكماء والشورى والعشائر والقبائل.

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