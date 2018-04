المتوسط :

التقى رئيس المجلس الرئاسي المكلف “فتحي المجبري”، اليوم الأربعاء، مع أعضاء من المجلس البلدي حي الأندلس “محمد الفطيسي” و”محمد عبد الرحمن” و”فتحي الواعر” وبحضور النائبتين “ربيعة أبوراس” و”اسمهان بالعون”.

وتطرق المجتمعون لمناقشة العراقيل التي تواجه البلدية في تسيير عملها وخطط البلدية المستقبلية، فضلا عن الآليات اللازمة لحل تلك المشاكل وكذلك الاحتياجات اللازمة .

