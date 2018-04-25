جراح ليبي يعيد الأمل لمريضات في موريتانيا

أجرى الدكتور الليبي عبد الحفيظ أبو ظهير أستاذ جراحة المناظير الباطنية بكلية الطب، جامعة طرابلس، وعضو اللجنة الكشفية العربية عدة عمليات استئصال لرحم بالكامل بالمنظار الباطني لمريضات موريتانيات.

وقال مستشفى الأمومة والطفولة بنواكشوط في ايجاز صحفي اليوم الاربعاء ان الجراح الليبي يزور موريتانيا حاليا ضمن القافلة الطبية الخيرية التي يرأسها الدكتور عبد الحفيظ .

وأضاف المستشفى أن البعثة قامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة في موريتانيا شملت عدة تخصصات منها العيون وأمراض النساء، منوها بالشراكة المثمرة بين جمعية الكشافة والمرشدات الموريتانية والجمعية العربية لطب وجراحة الجنين والتي أثمرت الأنشطة الطبية والتكوينية التي قامت بهذه البعثة لصالح المرضى والأطباء الموريتانيين

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