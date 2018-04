أنس الزيداني يلقن مذيعة “النبأ” درساً قاسياً ويعلن عن مفاجأة غير سارة لـ “الإخوان” و”المقاتلة”

المتوسط – سامر أبو وردة

اشترط الناشط السياسي، أنس الزيداني، على مذيعة الأخبار على فضائية “النبأ”، ذكر المشير خليفة حفتر بصفة القائد العام للجيش الوطني الليبي، من أجل استكمال المداخلة، محذراً إياها بعدم استكمالها في حال قيامها بذكر مصطلح “ميليشيات الكرامة”، أو الإساءة للجيش الوطني وقياداته.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية رصدتها “المتوسط”، أجرتها معه القناة المذكورة للتعليق على خبر عودة المشير خليفة حفتر، غداً الخميس، إلى بنغازي.

وانتقد الزيداني، نشر وترويج فضائية “النبأ” لأنباء كاذبة ومضللة حول الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، طيلة الفترة الماضية، موجهاً إليها السؤال “كيف ستواجهون الناس غداً؟”.

وقال الزيداني، إن المشير خليفة حفتر سوف يعلن عن أمر هام، وصفه بالمفاجأة، كاشفاً أنه سوف يكون تحرك عسكري يستهدف جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة، وأنه سوف يكون ضربة قاصمة، بحسب قوله، موضحاً أنه تحرك آخر خلاف عملية تحرير درنة.

يشار إلى أن فضائية “النبأ”، والتي تبث من تركيا، والمملوكة لزعيم الجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج، قد روجت أكاذيب حول الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وصلت إلى حد الادعاء بوفاته سريرياً، وأفردت ساعات من البث لتؤكد هذه الأكاذيب، حتى وصل الأمر لتخصيص برامج لمناقشة ترشيح شخصيات لخلافته في قيادة الجيش الليبي.

